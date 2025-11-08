Tragico incidente sull'A22: una donna incinta perde la vita

Il pomeriggio di venerdì 7 novembre si è trasformato in un incubo per la comunità di Modena e non solo, a causa di un incidente stradale avvenuto sull’A22 del Brennero. Stefania Palmieri, una donna di soli 36 anni, ha tragicamente perso la vita, insieme al bambino che portava in grembo, già al nono mese di gravidanza.

Questo dramma ha scosso profondamente familiari, amici e colleghi, rendendo evidente la fragilità della vita.

La dinamica dell’incidente

La tragedia si è consumata nel tratto autostradale tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca. Secondo le prime indagini condotte dalla polizia stradale di Verona, Stefania stava viaggiando verso il veronese per visitare alcuni parenti. Improvvisamente, la sua auto ha tamponato un mezzo pesante, un impatto devastante che ha portato a conseguenze fatali.

Le operazioni di soccorso

I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente. Nonostante gli sforzi del personale del 118 e dei vigili del fuoco, non è stato possibile salvare Stefania e il suo bambino. L’auto si è incastrata sotto la cisterna di un camion, creando una situazione drammatica per i soccorritori. Dopo il tentativo di estrarre la donna dall’abitacolo, il tragico esito è stato confermato.

Chi era Stefania Palmieri

Originaria di Modena, Stefania viveva a Padova e lavorava come direttrice delle risorse umane in un’importante azienda di moda. Laureata all’Università Bocconi, ha costruito una carriera di successo, dimostrando sempre una grande passione per il suo lavoro. La sua vita era in procinto di cambiare, con l’arrivo imminente del suo primo figlio, un sogno che sembrava finalmente a portata di mano.

Il dolore della comunità

La notizia della scomparsa ha suscitato un’ondata di dolore tra coloro che la conoscevano. Beniamino Palmieri, padre della vittima e noto chirurgo, ha espresso incredulità e tristezza: “Aveva la gioia negli occhi di chi aspetta un figlio, una vita che si stava realizzando con la maternità e il lavoro che amava”. Anche Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, ha condiviso il proprio cordoglio tramite un post su Facebook, sottolineando l’impatto di questa tragedia sulla comunità.

Le indagini in corso

La polizia stradale è attualmente impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le autorità stanno analizzando i dettagli per comprendere eventuali responsabilità e valutare come migliorare la sicurezza stradale in quella zona. La salma di Stefania Palmieri è stata trasferita all’Istituto di Medicina legale per ulteriori accertamenti. I funerali, previsti per lunedì, si svolgeranno in forma privata per rispettare il dolore della famiglia.

La tragica vicenda di Stefania Palmieri mette in luce non solo la vulnerabilità della vita umana, ma anche l’importanza di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale. Ogni giorno, numerose persone intraprendono viaggi, ignare delle insidie che il destino può riservare. Storie come quella di Stefania ricordano quanto sia prezioso ogni singolo giorno.