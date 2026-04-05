Tragico schianto sulla A21: bambino di 8 anni perde la vita ad Asti Est

Un grave incidente stradale ha causato la morte di un bambino di 8 anni sulla autostrada A21 Torino-Piacenza, all’altezza dell’uscita di Asti Est. L’episodio è avvenuto nella giornata di domenica 5 aprile 2026 e ha visto coinvolti il piccolo e il padre, entrambi a bordo di una moto. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso del 118 e l’elisoccorso di base ad Alessandria, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Il padre è stato trasportato all’ospedale di Asti con ferite giudicate non gravi e in forte stato di choc. La scena ha richiesto l’attivazione della polizia stradale e dei vigili del fuoco per la gestione dei rilievi e della viabilità. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire responsabilità e cause, mentre la circolazione in direzione Torino è stata temporaneamente interrotta per consentire i soccorsi.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli agenti della Polstrada, la moto sulla quale viaggiavano padre e figlio si trovava nella corsia di sorpasso quando si è verificato lo scontro con un’auto. A seguito dell’impatto il mezzo a due ruote avrebbe perso il controllo e finito contro il guardrail laterale, circostanza che ha aggravato le conseguenze per il minore. Il conducente dell’auto coinvolta, secondo quanto riportato, non ha riportato ferite gravi, mentre il padre è stato stabilizzato e trasferito per accertamenti.

Ruolo dei soccorsi e tempi d’intervento

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, l’elisoccorso di base ad Alessandria e i vigili del fuoco di Asti e Alessandria. Nonostante la rapidità dell’intervento e le procedure di emergenza, per il bambino di 8 anni non è stato possibile evitare il decesso. Le operazioni di soccorso hanno richiesto anche la chiusura temporanea del tratto e la gestione della viabilità, con rallentamenti e code in corrispondenza del casello di Felizzano.

Impatto sulla viabilità e misure adottate

Durante le operazioni la circolazione è stata bloccata in direzione Torino, con ripercussioni sul traffico e code segnalate fino a tre chilometri; il casello di Felizzano è stato chiuso all’ingresso per chi era diretto verso Torino. Le forze dell’ordine hanno deviato e regolato i veicoli per consentire gli accertamenti tecnici e garantire la sicurezza della zona. L’intervento congiunto di Polstrada, vigili del fuoco e 118 è stato necessario anche per rimuovere i mezzi coinvolti e ripristinare la normale circolazione.

Altri incidenti nella stessa giornata

La tragedia sulla A21 si inserisce in una giornata caratterizzata da numerosi incidenti stradali nelle province piemontesi. Nel corso della giornata sono stati registrati diversi sinistri con motociclisti feriti in varie località, tra cui Giaglione, Exilles, Pianezza e Arignano; in alcuni casi è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento al centro traumatologico. Nella notte si è inoltre verificato un incidente autonomo a Chieri, dove ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, e nel tardo pomeriggio si è registrato un decesso a Gravellona Toce, nel Verbano Cusio Ossola.

Conseguenze e indagini in corso

La polizia stradale ha avviato tutti gli accertamenti tecnici necessari per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. Verranno analizzati rilievi, dichiarazioni dei testimoni e dati relativi ai mezzi coinvolti per chiarire se la collisione sia stata conseguenza di un errore di guida, di condizioni della strada o di altri fattori. Nel frattempo, la comunità locale e i soccorritori rimangono impegnati a fornire supporto alle famiglie coinvolte.

Riflessioni sulla sicurezza stradale

Questo evento drammatico riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sui rischi che corrono i motociclisti, specialmente quando a bordo ci sono minori. L’accaduto solleva questioni sulla necessità di misure preventive più efficaci, campagne di sensibilizzazione e controllo della velocità, oltre al ruolo cruciale dei soccorsi nell’assistenza immediata. La perdita di una vita così giovane sottolinea l’importanza di azioni coordinate tra istituzioni e cittadini per ridurre gli incidenti stradali.