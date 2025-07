Trasacco, uomo travolto e ucciso da trattore dopo una lite: un fermo

Dramma a Trasacco, uomo travolto da trattore dopo una lite: un fermo per omic...

A Trasacco un uomo è stato travolto e ucciso da un trattore. Il conducente, connazionale, è in stato di fermo e ricoverato ad Avezzano.

A Trasacco, nella provincia de L’Aquila, una lite tra due uomini di nazionalità marocchina si è trasformata in una tragedia. Durante l’alterco, uno dei due ha travolto con un trattore l’altro, causando la morte immediata della vittima. Il conducente del mezzo è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario e si trova attualmente ricoverato in ospedale.

Nella notte a Trasacco, in provincia de L’Aquila, una violenta lite tra due uomini di nazionalità marocchina è degenerata in tragedia. Al culmine della discussione, uno dei due è stato investito da un trattore guidato dal connazionale, perdendo la vita sul colpo nella piana del Fucino.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Avezzano, insieme al personale medico del 118, che hanno constatato la morte dell’uomo e avviato subito le indagini.

L’area è stata posta sotto sequestro per permettere agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Sono in corso accertamenti e la raccolta di testimonianze per chiarire i motivi che hanno scatenato la lite e la sequenza esatta dei fatti.

Il conducente del trattore, anch’egli di nazionalità marocchina, è stato trasportato all’ospedale di Avezzano dove si trova tuttora ricoverato e piantonato dai carabinieri. Nei suoi confronti è stato disposto il fermo con l’accusa di omicidio volontario, in quanto secondo le prime ricostruzioni avrebbe investito intenzionalmente la vittima al termine della discussione.