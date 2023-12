Un terribile incidente fra un’automobile e uno scooter è avvenuto nelle scorse ore sulla Vittoria-Acate, in provincia di Ragusa. Per motivi ancora da accertare, un’utilitaria guidata da una persona non ancora nota alle forze dell’ordine si sarebbe schiantata contro uno scooter sul quale viaggiava un ragazzo del Gambia. Il giovane è rimasto ferito nello scontro, ma l’uomo che era sull’automobile non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito: è caccia al pirata dell strada.

Travolge scooter e scappa: si cerca il pirata della strada

Lo scontro è stato molto violento e fin da subito si era capito che il giovane di origini africane a bordo dello scooter si era fatto molto male. Nonostante questo, l’automobilista ha deciso di fuggire dal luogo dell’incidente e di provare a far perdere le sue tracce. L’impatto tra i veicoli è avvenuto ieri lungo la Strada Statale Vittoria-Acate, in provincia di Ragusa.

Travolge scooter e scappa: le indagini

Sul posto si sono presentati i medici del 118 che hanno fornito le prime cure del caso al ragazzo ferito, per poi trasferirlo in ambulanza in ospedale. I carabinieri, invece, hanno subito iniziato a compiere tutti i rilievi del caso per vederci chiaro in merito alla dinamica del sinistro. Inoltre, gli agenti dell’Arma si sono messi alla ricerca del fuggitivo.