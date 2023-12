Funerale Giulia Cecchettin, Filippo Turetta non ha seguito la diretta in carc...

Funerale Giulia Cecchettin, Filippo Turetta non ha seguito la diretta in carc...

Filippo Turetta, rinchiuso in carcere a Verona, non ha viso i funerali di Giulia Cecchettin: per quale motivo non ha assistito alle esequie?