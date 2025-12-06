Tre anni di carcere per l'aggressore che ha sfregiato l'ex compagna con l'acido

Un episodio di violenza ha scosso il tranquillo salone da parrucchiera di Verbania il 28 dicembre dello scorso anno. Un uomo di 64 anni ha aggredito la sua ex compagna rovesciandole addosso due flaconi di acido muriatico, suscitando preoccupazione e indignazione tra i presenti. La sentenza del giudice ha portato a una riflessione più profonda sulla natura dell’atto e sulle sue conseguenze legali.

La dinamica dell’aggressione

La brutalità dell’aggressione ha richiamato alla mente casi di sfregio permanente, ma la decisione del giudice ha aperto un dibattito. Durante il processo, il giudice Mauro D’Urso ha chiarito le motivazioni della sua decisione, sottolineando che l’acido utilizzato, contenente solo il 6,5% di acido cloridrico, non era sufficiente a causare danni irreversibili alla pelle della donna. Inoltre, la possibilità di un immediato risciacquo ha giocato un ruolo cruciale nella valutazione del caso.

Le conseguenze per la vittima

Grazie all’immediato intervento di lavaggio, la donna ha riportato solo danni superficiali, senza cicatrici permanenti. Il giudice ha quindi ritenuto che l’atto non potesse essere qualificato come tentativo di sfregio, ma piuttosto come tentate lesioni gravissime. La sentenza di tre anni di reclusione è stata emessa, rispecchiando la richiesta del pubblico ministero, con una riqualificazione giuridica delle accuse.

Le intimidazioni precedenti all’aggressione

Prima dell’aggressione, l’imputato aveva inviato una serie di messaggi minacciosi alla donna, esprimendo il suo desiderio di vendetta. Frasi inquietanti come “quegli occhi potrebbero non vedere più” e “l’acido brucia bene” hanno creato un clima di paura. Questi messaggi hanno contribuito a costruire il profilo di un uomo pericoloso, evidenziando la gravità della sua condotta.

Il punto di vista legale

Nonostante la condanna, l’avvocato della vittima ha espresso preoccupazione per la pena inflitta, ritenendola inadeguata rispetto alla gravità dell’atto. Secondo la legale, chi commette tali crimini necessita di una punizione severa per riflettere sull’impatto delle proprie azioni. Inoltre, la richiesta da parte dell’imputato di poter lavorare in un’area vicina alla casa della vittima ha sollevato ulteriori timori. La legale ha dichiarato: «Siamo contrarissimi a questa decisione, poiché non è stata ancora valutata la pericolosità sociale dell’imputato».

Il contesto sociale e giuridico

Questo caso mette in luce la vulnerabilità delle vittime di violenza domestica e le complessità del sistema giuridico nel trattare episodi di questo tipo. La sentenza del giudice, pur escludendo la tentata deformazione, non deve sminuire la gravità della condotta dell’imputato. La società deve affrontare il problema della violenza di genere con maggiore serietà e impegno per garantire la sicurezza delle vittime.

La vicenda non è solo un caso di cronaca nera, ma rappresenta una riflessione necessaria su come la giustizia affronta la violenza domestica e su quali misure preventive possano essere adottate per proteggere le vittime in futuro.