La Camera è stata teatro di una frattura segnativa all’interno della compagine che sostiene l’esecutivo: Rossano Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo, esponenti vicini a Roberto Vannacci, hanno votato contro il decreto bollette e hanno rifiutato di concedere la fiducia al governo. Questo passaggio non è solamente un gesto formale: rappresenta una mossa politica che evidenzia la volontà di costruire un’identità propria per il soggetto nato attorno all’ex generale.

La decisione è stata anticipata dallo stesso Vannacci, che aveva parlato di una riflessione aperta sulla questione della fiducia definendola «un sentimento reciproco». In Aula, dopo le dichiarazioni di voto, si è svolta la chiamata formale e la scelta dei tre deputati ha assunto valore politico oltre che parlamentare, segnando una distinzione netta rispetto ai comportamenti del passato all’interno dello stesso gruppo.

Il voto in Aula e il precedente sull’Ucraina

Il gesto dei tre parlamentari va letto alla luce di un percorso recente: l’11 febbraio essi avevano infatti votato contro il testo relativo alle forniture militari all’Ucraina ma, a differenza di oggi, avevano sostenuto la fiducia posta dal governo. La possibilità di separare il voto sul testo dalla fiducia è prevista a Montecitorio, consentendo manovre tattiche differenti rispetto al Senato. Questa volta la scelta di non concedere la fiducia sancisce un salto di tono, con una presa di posizione che vuole sottolineare l’insoddisfazione sul merito del provvedimento in esame.

Differenze procedurali tra Camera e Senato

La distinzione tra i due rami del Parlamento è fondamentale: a Montecitorio è ammessa la scissione tra voto sul testo e voto di fiducia, mentre al Senato tale distinzione di fatto non sempre è praticabile. Questo elemento tecnico ha permesso ai tre deputati di modulare la loro azione politica in modo più flessibile, trasformando la protesta sui contenuti in una scelta anche politica e simbolica, utile a marcare autonomia all’interno della coalizione.

La strategia di Futuro Nazionale e l’allargamento del progetto

Il voto del 31 marzo ha una ricaduta organizzativa: il gruppo legato a Vannacci continua a consolidare la propria struttura fuori e dentro l’Aula. Accanto alle iniziative parlamentari, si registra l’ingresso simbolico nel progetto di figure provenienti da realtà affini, un esempio recente è la decisione di Gianni Alemanno di far confluire il movimento Indipendenza in Futuro Nazionale e ricevere la spilletta del partito. Questa operazione è descritta come il primo passo di un lavoro volto a costruire una destra «pura e orgogliosa», capace di distinguersi anche senza rompere del tutto con gli alleati di governo.

Volti e ruoli dentro la nuova formazione

Accanto al leader appaiono figure come Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale, e rappresentanti del gruppo di Alemanno, tra i quali il presidente Massimo Arlecchino e il vicesegretario Felice Costini. La consegna pubblica della spilletta è stata narrata come un momento simbolico, finalizzato a comunicare unità e identità, nonostante alcune ombre giudiziarie che hanno interessato soggetti vicini al nuovo progetto.

Posizioni politiche e visione internazionale

Il profilo definito da Vannacci non è di totale rottura ma di critica selettiva: il leader ha definito l’attuale esecutivo come «il meno peggio» possibile, sottolineando al contempo distanze su temi che vanno dalla politica interna agli orientamenti esterni. Sul piano internazionale, Vannacci ha ammesso un’ammirazione per il primo Trump «sovranista» e ha criticato un’eventuale svolta del tycoon verso il ruolo di gendarme mondiale. Inoltre ha difeso, in linea con posizioni del ministro Crosetto, la scelta di negare basi come Sigonella agli Stati Uniti in ipotesi di conflitto con l’Iran, interpretandola come una decisione coerente con i trattati e con la sovranità nazionale.

Nel complesso, la mossa dei tre deputati segnala la nascita di una linea autonoma all’interno del centrodestra: una strategia che mescola protesta parlamentare, costruzione di identità di partito e tentativo di attrarre forze affini. A breve termine il gesto pesa sul clima dentro la maggioranza; a medio termine potrebbe servire a consolidare la visibilità di Futuro Nazionale e a definire una narrazione alternativa rispetto a Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, pur senza una rottura definitiva con l’esecutivo.