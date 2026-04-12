Tregua pasquale tra Ucraina e Russia: molte violazioni ma anche momenti di calma

La tregua per la Pasqua ortodossa è stata segnata da momenti di quiete locale ma anche da centinaia di violazioni e polemiche tra Kiev e Mosca

La tregua concordata per la Pasqua ortodossa è rimasta un tentativo parziale di fermare gli scontri lungo la lunga linea di contatto. Le parti hanno accettato un periodo di sospensione delle ostilità, ma già nelle prime ore sono arrivate reciproche accuse di violazioni. Questo articolo ricostruisce i numeri delle contestazioni, gli effetti pratici per le truppe e la popolazione e le implicazioni politiche di un cessate il fuoco che ha funzionato solo a intermittenza.

Le informazioni riportate provengono dalle comunicazioni ufficiali dei comandi militari e dalle dichiarazioni locali: si alternano resoconti di calma apparente e segnalazioni di colpi, attacchi con droni e tentativi di avanzata. Nel raccontare gli eventi useremo termini tecnici evidenziati per chiarezza, come droni FPV e attacchi con artiglieria, accompagnati da brevi spiegazioni in corsivo per chi non è esperto.

Violazioni segnalate e numeri ufficiali

Secondo il comando ucraino, fino alle 7:00 del 12 aprile sono state registrate complessivamente 2.299 violazioni del cessate il fuoco, con una suddivisione dettagliata: 28 azioni d’assalto, 479 bombardamenti, 747 colpi da droni d’attacco e 1.045 impieghi di droni FPV. Il comunicato ha inoltre specificato l’assenza di attacchi con missili a lungo raggio e bombe a guida aerea, sottolineando come la natura degli scontri sia stata in gran parte concentrata su munizionamenti più leggeri e su piattaforme sicure ma difficili da intercettare.

La versione russa delle violazioni

Dal canto suo, il ministero della Difesa russo ha riportato la registrazione di 1.971 violazioni tra le 16:00 del 11 aprile e le 8:00 del 12 aprile, attribuendo a unità ucraine il lancio di 258 colpi con artiglieria o carri armati, 1.329 impieghi di droni FPV e la caduta di munizioni in 375 occasioni, molte tramite piattaforme aeree. Mosca ha parlato anche di tre attacchi notturni contro posizioni russe e di quattro tentativi di avanzata, tutti respinti secondo la versione ufficiale. In ogni resoconto emergono analogie e discrepanze sulle tipologie di armi utilizzate.

Effetti pratici della tregua e osservazioni sul campo

Nonostante le numerose contestazioni, la tregua ha prodotto sprazzi di normalità sul territorio: in alcuni settori la riduzione degli scontri ha permesso funzioni religiose celebrate all’aperto e brevi momenti di sollievo per le truppe. Il comando ucraino ha evidenziato l’assenza di attacchi con Shahed-type UAV e il mancato uso di bombe a guida o missili a lungo raggio in quel lasso di tempo, un dettaglio che segnala una limitazione nell’impiego delle armi più devastanti durante la tregua.

Vitale, ma incompleto

In settori come la regione di Kharkiv alcuni ufficiali hanno raccontato una situazione «piuttosto calma» che ha consentito celebrazioni religiose e momenti collettivi, come la benedizione delle tradizionali ceste pasquali per i soldati. Tuttavia, questa calma non è stata totale e i comandi continuano a segnalare scontri sporadici: la tregua ha dunque avuto un valore simbolico e localizzato più che strategico, offrendo sollievo ma non ponendo fine alla logica del conflitto.

Conseguenze umanitarie e dinamiche militari

Il conflitto ha già causato perdite umane e spostamenti di popolazione su larga scala, rendendolo il più mortale in Europa dall’epoca della Seconda guerra mondiale. Le posizioni sul terreno restano contese e l’occupazione di territori da parte russa copre poco più del 19% dell’area nazionale, secondo analisi esterne. Negli ultimi periodi Kiev ha ottenuto avanzamenti locali nel sud-est, mentre Mosca ha visto ridursi il ritmo delle sue conquiste a partire dalla fine del 2026, con costi elevati in termini di uomini e materiali.

Prospettive diplomatiche e impasse

I tentativi di negoziazione mediati dagli Stati Uniti e da altri attori non hanno finora prodotto un accordo definitivo: le trattative si sono impigliate su questioni territoriali fondamentali. L’Ucraina propone il congelamento del conflitto lungo le linee attuali, una ipotesi giudicata inaccettabile da Mosca che continua a rivendicare intere regioni, in particolare la Donetsk. Inoltre, l’emergenza in Medio Oriente ha spostato l’attenzione internazionale, complicando ulteriormente il quadro diplomatico e riducendo la capacità di pressione esterna su entrambe le parti.

In conclusione, la tregua per la Pasqua ortodossa ha offerto ai combattenti e ai civili brevi tregue e momenti di umanità, ma non ha risolto i contrasti di fondo. Le accuse incrociate e i numeri riportati dalle rispettive autorità rivelano una realtà sul terreno fatta di violazioni continue, uso diffuso di droni e tattiche di logoramento che mantengono alta la tensione sulla linea del fronte. Ogni nuovo cessate il fuoco sembra così destinato a diventare un banco di prova per la volontà politica di entrambi i contendenti.