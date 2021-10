Trieste, chi è Ugo Rossi: il consigliere comunale del Movimento 3V che guida la protesta no Green pass

A capo del Movimento 3V, Guido Rossi si è candidato come sindaco a Trieste. Sale intanto la tensione: acqua dagli idranti contro i manifestanti.

Grande tensione per la vicenda dei portuali di Trieste. Sulle chat di numerosi gruppi no green pass in Veneto sta circolando un volantino che chiede a gran voce: “C’è bisogno di fare massa, i portuali di Trieste hanno ricevuto una minaccia dal governo“, si legge sul foglio pubblicato in Rete.

Ugo Rossi in prima linea per le proteste dei portuali a Trieste

La nota è stata firmata da Unione Gruppi Veneti e Veneto No Green Pass, entrambi sono gruppi Telegram molto attivi e che sono contro la certificazione verde. Si tratta di due luoghi virtuali in cui sono presenti circa 3mila utenti. Nel frattempo Stefano Puzzer, leader e portavoce dei portuali di Trieste, avrebbe deciso di dimettersi dal ruolo di coordinatore dei lavoratori portuali, soprattutto vista la presenza di poche decine di persone.

Ugo Rossi in prima linea per le proteste dei portuali a Trieste, di chi si tratta

Adesso a guidare la manifestazione ci sarebbe Ugo Rossi, candidato a sindaco di Trieste che nel primo turno elettorale ha raccolto il 4% dei voti con il Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità).

Ugo Rossi in prima linea per le proteste dei portuali a Trieste, di chi si tratta

Ugo Rossi adesso dovrebbe guidare il presidio del movimento no green pass che nelle ultime settimane è sceso in piazza in diverse città italiane.

Si tratta di un supporto costante per i portuali anche quando in prima battuta aveva pubblicato un comunicato dichiarando di non voler più proseguire con il blocco. Continua nel frattempo la protesta a Trieste da piazza dell’Unità.