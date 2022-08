Trionfo a Ibiza per i Meduza ospiti speciali “The Ferragnez”

Ibizia, 16 ago. (askanews) – “Grande trionfo a Ibiza per i Meduza che hanno dominato la pista dell Hi – Future Rave con uno show clamoroso: ospiti speciali, Chiara Ferragni e Fedez, “The Ferragnez”, arrivati a salutare gli amici in concerto. Il trio di producer italiani più famoso al mondo, reduce dalla recente pubblicazione del nuovo singolo Bad Memories x James Carter ft. Elley Duhe & Fast Boy – già hit radiofonica -, è impegnato da aprile 2022 ad autunno inoltrato in un tour globale che ha toccato e toccherà, con più di 60 date, tantissime tra le migliori dancefloor mondiali.”