Un pomeriggio di caos in Friuli

Nel pomeriggio di ieri, il Friuli è stato colpito da una violenta tromba d’aria che ha causato ingenti danni nella zona di Dignano, in provincia di Udine. Il fenomeno atmosferico ha scoperchiato parzialmente il tetto della scuola primaria locale, costringendo il sindaco a disporre la chiusura dell’istituto per garantire la sicurezza degli studenti.

La situazione è stata aggravata da numerosi alberi caduti sulle strade, creando disagi e blocchi al traffico in diversi comuni della regione.

Allagamenti e interventi dei soccorsi

Le forti piogge hanno portato a frequenti allagamenti, con sottopassi chiusi e campi agricoli sommersi dall’acqua. I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in diverse situazioni critiche, mentre i volontari della Protezione civile hanno lavorato incessantemente per mettere in sicurezza le strade e prevenire che gli automobilisti rimanessero intrappolati. La linea temporalesca, che si era spostata verso le aree montane, ha colpito con particolare intensità le Prealpi Giulie, dove le raffiche di vento hanno raggiunto i 70 chilometri orari.

Situazione critica anche in mare

Non solo sulla terraferma, ma anche in mare la situazione è stata critica. Al largo di Lignano, la Guardia costiera ha soccorso una barca a vela di otto metri in difficoltà, con a bordo quattro giovani di nazionalità tedesca. Le condizioni meteo avverse hanno reso necessarie numerose operazioni di soccorso, evidenziando la gravità della situazione. A Trieste, nonostante le intense piogge, fino a quel momento non si erano registrati particolari disagi, ma le previsioni per la notte indicano un ulteriore innalzamento del vento da nord, con raffiche sostenute previste sulla fascia orientale della regione.