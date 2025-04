Truffa in albergo: uomo denunciato per insolvenza fraudolenta in Val Gardena

Un soggiorno da 19.000 euro si trasforma in un caso di truffa per un uomo di Livorno

Un soggiorno costoso e senza pagamento

Un episodio che ricorda le commedie all’italiana si è verificato nella splendida Val Gardena, dove un uomo originario della provincia di Livorno ha lasciato un albergo di lusso senza saldare un conto di ben 19.000 euro. La denuncia per insolvenza fraudolenta è scattata dopo che i titolari della struttura hanno segnalato l’accaduto ai Carabinieri, dando avvio a un’indagine che ha rivelato un quadro inquietante.

Le indagini dei Carabinieri

Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri di Ortisei, hanno avviato un’indagine approfondita a seguito della denuncia presentata dai proprietari dell’hotel. L’uomo, già noto alle autorità per episodi simili, aveva soggiornato “a sbafo” nei primi giorni di marzo, approfittando della reputazione della struttura per eludere il pagamento. Le indagini hanno messo in luce che il soggetto era già stato coinvolto in precedenti truffe e insolvenze in diverse regioni italiane, segno di un modus operandi ben definito.

Collaborazione tra forze dell’ordine e hotel

Grazie alla sinergia tra l’Arma e la direzione dell’albergo, sono stati raccolti elementi concreti che hanno permesso di procedere nei confronti dell’indagato. Questo caso non solo evidenzia l’importanza della collaborazione tra privati e forze dell’ordine, ma anche la necessità di vigilanza nel settore dell’ospitalità, dove episodi di questo tipo possono danneggiare gravemente l’immagine e la reputazione delle strutture coinvolte. La denuncia è un chiaro messaggio: le truffe non saranno tollerate e chi cerca di approfittare della buona fede degli albergatori sarà perseguito con fermezza.