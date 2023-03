Truffe online attraverso i social: 8 arresti

Sette nigeriani e un'italiana sono stati arrestati per le loro truffe online: facevano innamorare donne sole per poi chiedere loro i soldi

Il meccanismo di queste truffe online era molto semplice: i ladri creavano dei profili social fake che utilizzavano per contattare donne sole e convincerle ad avere una relazione virtuale. Dopo qualche tempo, a fiducia ormai acquisita, i malviventi chiedevano, per diversi motivi, di ricevere somme di denaro.

Truffe online: 400 mila euro di bottino, arrestate 8 persone

I carabinieri hanno arrestato questa mattina 8 persone, 5 donne e 3 uomini tutti nigeriani a parte una ragazza italiana, che portavano avanti da tempo il sistema di truffe online. Il gruppo aveva iniziato la sua attività nel 2018 e, fino al 2021, è stato calcolato che è riuscito a raccogliere circa 400 mila euro da 32 persone truffate. Gli otto sono adesso accusati di truffa aggravata, riciclaggio e sostituzione di persona.

Le truffe e il caso Larry Brooks

Le indagini sono iniziate grazie alla denuncia di una signora che era stata contattata via Facebook da tale Larry Brooks, che dal profilo social sembrava un uomo di mezza età, ufficiale dell’esercito statunitense di stanza in Siria. Brooks, dietro al quale si nascondevano i truffatori, instaurava una vera e propria relazione a distanza con la vittima, fino a chiederle dei bonifici per potersi congedare e raggiungerla in Italia.