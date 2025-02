Il dramma di un’anziana vittima di truffa

Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Treviso, dove un’84enne è stata raggirata da una banda di malviventi che ha utilizzato la tecnologia dell’intelligenza artificiale per clonare la voce della figlia. La donna, credendo di aiutare la propria famiglia, ha consegnato 30mila euro a uno sconosciuto, convinta di sostenere la figlia in difficoltà dopo un presunto incidente stradale. Questo caso mette in luce come le nuove tecnologie possano essere sfruttate per scopi illeciti, colpendo le fasce più vulnerabili della popolazione.

La clonazione vocale: un metodo sempre più diffuso

La clonazione vocale è una pratica che sta guadagnando terreno, specialmente nei Paesi anglosassoni e del Nord Europa. Grazie a semplici applicazioni disponibili sul mercato, è possibile riprodurre il timbro e il tono di voce di chiunque, rendendo le truffe sempre più credibili. Le vittime, spesso anziane, vengono contattate telefonicamente e ingannate con storie strazianti che le spingono a versare somme ingenti di denaro. La facilità con cui si possono creare situazioni drammatiche attraverso l’uso di queste tecnologie rappresenta una nuova frontiera del crimine.

Le indagini e le conseguenze legali

Le forze dell’ordine stanno intensificando le indagini su questi crimini. Nel caso di Treviso, i carabinieri sono riusciti a identificare un 55enne campano, già noto per altri raggiri, grazie alle telecamere di videosorveglianza. L’uomo è stato arrestato e sono stati sequestrati gioielli e contante per un valore di 40mila euro. Questo episodio evidenzia l’importanza di una risposta rapida e coordinata da parte delle autorità per contrastare un fenomeno in crescita che minaccia la sicurezza delle persone più fragili.