trump cancella la base legale per limiti sui gas serra

Il governo federale degli Stati Uniti ha annunciato l’abrogazione del cosiddetto endangerment finding, la valutazione amministrativa che dal 2009 qualificava i gas serra come una minaccia per la salute pubblica e il benessere. La decisione è stata formalizzata con un comunicato della Casa Bianca e resa nota nel corso di un evento presidenziale. L’amministrazione ha presentato la mossa come una misura volta a ridurre oneri regolatori e costi per le imprese.

La scelta modifica il quadro giuridico su cui si basano molte norme ambientali federali.

L’annuncio ha prodotto reazioni contrastanti. Sostenitori della misura ne esaltano gli effetti di deregulation e i potenziali risparmi economici. Gli esperti del settore confermano invece che la rimozione della valutazione scientifica solleva interrogativi sui rischi per la salute pubblica e per il clima. La questione è destinata a influire su procedimenti amministrativi e contenziosi futuri a livello federale.

Che cosa cambia e quale norma viene eliminata

La revoca della endangerment finding del 2009 interrompe il collegamento amministrativo tra le emissioni di gas serra e il rischio per salute ed ecosistemi. La decisione riduce gli strumenti a disposizione dell’esecutivo per introdurre standard vincolanti a livello nazionale.

Implicazioni giuridiche

Senza la determinazione, la capacità dell’EPA di intervenire tramite il Clean Air Act risulta significativamente ridotta. La nuova interpretazione limita l’autorità federale ai casi in cui il danno sia localizzato “vicino alla fonte”, restringendo l’ambito di applicazione normativo. Questo cambiamento espone a revisione numerose disposizioni attuali e favorisce sfide legali da parte di stati e organizzazioni ambientaliste.

Conseguenze sulla salute pubblica e sulle emissioni

Gli analisti ambientali avvertono che la revoca del parere potrebbe determinare un aumento delle emissioni su scala nazionale. Secondo stime fornite da associazioni di tutela, lo scenario senza le regole vigenti comporterebbe oltre 18 miliardi di tonnellate di emissioni aggiuntive entro il 2055 rispetto a uno scenario regolamentato. L’incremento avrebbe ripercussioni misurabili sulla salute pubblica, con un aggravamento delle malattie respiratorie e un incremento della mortalità evitabile. La modifica normativa accelera inoltre il confronto legale tra stati e organizzazioni ambientaliste.

Dati sugli impatti sanitari

Gli osservatori indicano fino a 58.000 morti premature e circa 37 milioni di attacchi d’asma attribuibili all’aumento dell’inquinamento nei prossimi trent’anni. Le ricerche citate mostrano come il calore estremo e il fumo degli incendi, entrambi amplificati dal riscaldamento globale, siano già associati a un aumento dei decessi legati al clima. Questi effetti sanitari evidenziano la necessità di valutazioni d’impatto puntuali nelle decisioni amministrative e di monitoraggio epidemiologico continuo.

Effetti economici e politiche energetiche

La decisione amministrativa prosegue, secondo la Casa Bianca, con conseguenze economiche rilevanti. L’amministrazione ha quantificato un risparmio aggregato di oltre 1,3 trilioni di dollari attribuito principalmente a regole meno stringenti per i nuovi veicoli e a una riduzione prevista del prezzo medio per auto. Sul fronte dell’energia, l’amministrazione sostiene che la deregolamentazione aumenterà l’utilizzo dei combustibili fossili e potenzialmente contribuirà a una diminuzione dei prezzi energetici.

Il rischio di favorire il carbone

Contestualmente all’abrogazione, sono emersi segnali di misure mirate a incentivare centrali a carbone, compresi ordini esecutivi per orientare gli acquisti pubblici. Tale indirizzo rappresenta una svolta rispetto alla dinamica di mercato che mostra costi competitivi per le energie rinnovabili e una tendenza verso l’elettrificazione. Gli esperti del settore avvertono la necessità di monitoraggio puntuale degli effetti sul mercato energetico e sulle emissioni.

Reazioni politiche e vie legali

Dopo l’appello alla vigilanza degli esperti, leader statali e organizzazioni ambientaliste hanno annunciato l’intenzione di impugnare la decisione davanti ai tribunali federali. Il governatore della California ha dichiarato che promuoverà azioni legali immediate. Ha inoltre sottolineato che Stati e città continueranno a mantenere norme proprie per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Gli oppositori sostengono che la scelta contrasti il consenso scientifico sul cambiamento climatico e aumenti rischi economici e sanitari già quantificati in analisi precedenti. I sostenitori della misura la descrivono, invece, come una necessaria semplificazione normativa finalizzata a ridurre gli oneri amministrativi.

Le parti hanno annunciato la predisposizione di ricorsi e controdeduzioni. Si attende ora il deposito formale dei provvedimenti e le prime udienze davanti ai giudici competenti.

Quali scenari internazionali e industriali

La decisione rischia di complicare la cooperazione sui target di decarbonizzazione tra Stati Uniti ed Europa. Ciò può generare divergenze normative e avere impatti sulle catene di approvvigionamento globali. Le divergenze normative possono influire sugli investimenti diretti esteri e sulle strategie operative delle multinazionali, con possibili spostamenti di capitali verso giurisdizioni percepite come più prevedibili.

L’abrogazione dell’endangerment finding apre una fase di contenzioso legale e tensione politica. Tale sviluppo avrà ricadute misurabili sulla salute pubblica, sui mercati dell’energia e sulle relazioni internazionali in materia di clima. Si attende ora il deposito formale dei provvedimenti e le prime udienze, i cui esiti determineranno l’ampiezza degli effetti sui regolatori e sulle imprese.