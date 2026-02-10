Trump esprime gratitudine alla polizia per l'inchiesta su Epstein

Le recenti rivelazioni riguardanti Donald Trump e Jeffrey Epstein hanno riacceso il dibattito su una delle figure più controverse della recente storia americana. Nuove documentazioni rivelano che Trump avrebbe contattato un ex capo della polizia di Palm Beach, Michael Reiter, per esprimere il suo sostegno all’indagine su Epstein nel 2006.

Questa comunicazione, avvenuta mentre la polizia stava indagando su Epstein per gravi accuse di sfruttamento sessuale, getta luce su un periodo buio della vita di Epstein e sulle relazioni che intratteneva con personaggi influenti.

La conversazione rivelatrice

Secondo un rapporto dell’FBI, Trump avrebbe detto a Reiter: “Grazie per quello che state facendo, tutti sanno quello che sta succedendo”. Questo scambio è avvenuto nel luglio del 2006, periodo in cui le indagini su Epstein stavano iniziando a guadagnare attenzione mediatica. La testimonianza di Reiter è stata successivamente utilizzata per confermare la presenza di Epstein in situazioni compromettenti.

La reazione di Trump

Trump ha descritto Epstein come una persona nota per le sue condotte discutibili, affermando che anche a New York molte persone erano a conoscenza della sua reputazione. Inoltre, ha avvertito la polizia di prestare particolare attenzione a Ghislaine Maxwell, descrivendola come “malvagia” e un elemento chiave nelle operazioni di Epstein.

Il contesto dell’indagine

La polizia di Palm Beach ha avviato le indagini su Epstein dopo che nel 2005 era stata ricevuta una denuncia riguardante un abuso su una ragazza di 14 anni. Questo caso ha portato a una serie di altre accuse, coinvolgendo il reclutamento di giovani ragazze per attività sessuali. Reiter, che guidava le indagini, ha avuto un ruolo cruciale nel portare alla luce queste atrocità.

Le implicazioni legali

Le affermazioni di Reiter riguardanti la conversazione con Trump sono state parte di un rapporto più ampio emerso dopo la morte di Epstein. Questo rapporto ha sollevato interrogativi su come le autorità abbiano gestito il caso Epstein e sull’efficacia delle indagini legali. Nonostante le sue affermazioni, Trump ha sempre negato di aver avuto rapporti stretti con Epstein dopo che le accuse sono diventate pubbliche.

La testimonianza di Reiter rappresenta quindi un tassello importante nel complesso mosaico che circonda la figura di Epstein e il suo legame con personalità di spicco. La situazione è ulteriormente complicata dalla recente approvazione della legge per la trasparenza dei documenti relativi a Epstein, che ha portato alla pubblicazione di nuovi documenti da parte del Dipartimento di Giustizia.

Riflessioni finali

Le recenti rivelazioni forniscono un nuovo contesto sulle interazioni tra Trump e Epstein e sollevano interrogativi su come vengano condotte le indagini su crimini così gravi e sulle responsabilità di chi occupa posizioni di potere. Tali eventi ricordano l’importanza della trasparenza e della giustizia, in un’epoca in cui la verità può spesso essere oscurata da interessi personali e politici.