Trump: non so se Mojtaba Khamenei sia vivo, cresce la tensione in Medio Oriente

Il 15 marzo 2026 il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso forti dubbi pubblici sulla condizione fisica del presunto nuovo leader dell’Iran, Mojtaba Khamenei. In un’intervista alla Nbc il capo della Casa Bianca ha affermato «non so nemmeno se sia vivo», sottolineando che finora «nessuno è riuscito a mostrarlo» e definendo le notizie sulla sua morte come «una voce di corridoio». Queste parole si inseriscono in uno scenario regionale già teso dopo gli attacchi e le contromisure che hanno coinvolto Paesi del Golfo e alleati occidentali.

Le dichiarazioni del presidente sono accompagnate da altri messaggi pubblici in cui Trump invita il possibile nuovo leader iraniano a «fare qualcosa di molto intelligente per il suo Paese: arrendersi», e afferma di non voler rivelare eventuali contatti con potenziali esponenti del regime per non «metterli in pericolo». Allo stesso tempo, il presidente si è detto «sorpreso» per il fatto che l’Iran abbia preso di mira altri Stati mediorientali, elogiando gli alleati come gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e l’Arabia Saudita come «eccezionali» vittime di attacchi immotivati.

Le parole di Trump e le implicazioni politiche

Le affermazioni del presidente Donald Trump non sono solo un commento personale ma segnano una pressione diplomatica palpabile: sostenere che la nuova Guida Suprema «non durerà a lungo» senza l’«approvazione» di Washington significa inserire la leadership iraniana nel perimetro degli interessi strategici americani. Il riferimento all’eventuale arrendevolezza come soluzione indica un approccio che mescola deterrenza pubblica e messaggi rivolti tanto al pubblico interno quanto agli alleati internazionali. Questa retorica, in un contesto già frammentato, può accelerare dinamiche di isolamento e ricalibrare alleanze regionali.

Rifiuto di indicare candidati e rischio di escalation

Trump ha anche evitato di designare un nome preferito per la successione, affermando che «ci sono persone ancora in vita che sarebbero ottimi leader per il futuro del Paese» ma rifiutando di precisare se fosse in contatto con qualcuno, per non «metterli in pericolo». Questo atteggiamento lascia spazio a interpretazioni: da un lato segnala la volontà di influire indirettamente sui processi interni iraniani, dall’altro riduce la possibilità di dialogo pubblico, aumentando il rischio di malintesi e reazioni imprevedibili da parte di Teheran.

Ricadute regionali ed economiche

La tornata di attacchi e controattacchi che ha interessato l’area ha avuto impatti immediati sui mercati: il prezzo del petrolio è salito bruscamente, con il Brent che ha raggiunto i 111,04 dollari al barile e il West Texas Intermediate che è aumentato del 22% in alcune sessioni. Alcuni report segnalano che il greggio ha sfiorato i 120 dollari al barile nelle fasi più critiche, con effetti a catena sui listini asiatici, dove l’indice Nikkei è scivolato di quasi il 7% per la preoccupazione su utili e inflazione.

Stretto di Hormuz e capacità produttiva

La chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz e le riduzioni produttive decise da alcuni Paesi del Golfo hanno contribuito a creare tensione sull’offerta globale. Stati come Kuwait ed Emirati hanno iniziato a ridurre la produzione, mentre l’Iraq ha già fermato parte degli impianti. Questo mix di minori esportazioni e timori logistici ha alimentato l’impennata dei prezzi, mostrando quanto una crisi geopolitica possa tradursi rapidamente in una crisi economica per il mercato energetico globale.

Reazioni sul terreno e contesto iraniano

Il quadro politico interno in Iran è descritto come in movimento: secondo l’Assemblea degli Esperti, riportata dai media, Mojtaba Khamenei è stato scelto come nuovo Guida Suprema, un ruolo che la tradizione costituzionale iraniana affida a un’autorità con poteri religiosi e politici significativi. La nomina segue la morte, avvenuta il 28 febbraio, dell’ex Guida Suprema Ali Khamenei, e viene letta da Teheran come un processo interno che non ammette interferenze esterne.

Minacce, difesa e dialogo

Dalla parte iraniana sono arrivate anche risposte nette: il ministero degli esteri e altre autorità hanno ribadito il principio di sovranità e la volontà di resistere a qualunque ingerenza. Il rischio di uno scontro diretto con truppe esterne è stato evocato in tono duro da rappresentanti iraniani, mentre gli Alleati occidentali discutono opzioni per sostenere la difesa dei partner regionali, inclusa la condivisione di basi e risorse logistiche.

In uno scenario così fluido, le parole pubbliche dei leader internazionali, il comportamento delle piazze finanziarie e le mosse militari si alimentano a vicenda. Il sospetto di Trump sulla condizione di Mojtaba Khamenei si inserisce quindi in una spirale di incertezza che riguarda stabilità politica, sicurezza regionale e stabilità dei mercati energetici.