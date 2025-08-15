Trump-Putin in Alaska: oggi il faccia a faccia che cattura l’attenzione mon...

Trump-Putin in Alaska: oggi il faccia a faccia che cattura l’attenzione mon...

Ad Anchorage il faccia a faccia tra Trump e Putin: il mondo osserva il vertice in Alaska per un possibile accordo sulla pace in Ucraina.

Oggi in Alaska si svolge un incontro di grande importanza diplomatica tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il faccia a faccia tra i due leader cattura l’attenzione mondiale, mentre occhi e aspettative di governi e opinione pubblica sono puntati sul vertice. In un clima di crescente tensione globale, ogni parola e gesto dei protagonisti potrebbe avere ripercussioni significative a livello internazionale.

Trump-Putin in Alaska: le aspettative degli Stati Uniti

Il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin si è aperto oggi ad Anchorage, in Alaska, con grande attenzione internazionale. Il presidente statunitense ha espresso la convinzione che il leader russo sia disponibile a un accordo, sottolineando come le sanzioni internazionali abbiano probabilmente contribuito a portare Mosca al tavolo dei negoziati.

Trump ha anticipato che, dopo l’incontro bilaterale, sarà necessario un successivo vertice trilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Pur mostrando ottimismo, il presidente americano ha riconosciuto che vi è una possibilità del 25% che l’incontro non produca risultati concreti e ha ribadito che la Russia subirà gravi conseguenze se non fermerà la guerra in Ucraina.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Trump starebbe valutando concessioni alla Russia, come l’accesso a minerali e terre rare in Alaska e la revoca di alcune sanzioni all’industria aeronautica, per favorire la pace.

Trump-Putin in Alaska: reazioni internazionali e posizioni russe

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha indicato che l’incontro tra Trump e Putin rappresenta un’opportunità per un cessate il fuoco, sottolineando che la pace dovrà includere necessariamente l’Ucraina e garantire la sicurezza del Paese, con decisioni territoriali solo con il consenso degli ucraini.

Il Cremlino, dal canto suo, ha chiarito che il vertice non produrrà documenti ufficiali, ma sarà seguito da una conferenza stampa congiunta. Mosca ha annunciato che l’incontro avverrà secondo la formula “5 a 5”, con cinque membri di ciascuna delegazione presenti oltre ai due leader. Durante il viaggio verso l’Alaska, Putin ha fatto tappa a Magadan per visitare aziende e strutture locali. I media statunitensi hanno inoltre segnalato manifestazioni di solidarietà con l’Ucraina in varie città dell’Alaska, con veglie e sit-in organizzati per esprimere sostegno al popolo ucraino.

Trump-Putin in Alaska: temi e scenari del vertice

I principali argomenti in agenda riguardano la risoluzione del conflitto in Ucraina, ma i leader discuteranno anche di sicurezza internazionale e di questioni regionali di rilievo. Dal Cremlino, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha dichiarato che la posizione russa è chiara e già illustrata dall’inviato speciale statunitense Steve Witkoff.

Le tensioni rimangono alte, con la Russia pronta a testare un nuovo missile a propulsione nucleare, mentre il presidente russo ha rafforzato i legami militari con la Corea del Nord, definendo “eroiche” le truppe nordcoreane impegnate in Ucraina e ribadendo l’impegno congiunto dei due Paesi a difendere la sovranità e a promuovere un ordine mondiale multipolare.