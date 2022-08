Tuffi: Europei al via domani con il team event

Roma, 14 ago. – (Adnkronos) – L'attesa è finalmente finita. L'Italtuffi è pronta a scatenarsi e a stupire, dal 15 al 21 agosto, allo Stadio del Nuoto che rievoca i fasti di Tania Cagnotto, ambasciatrice di Roma 2022, e Francesca Dallapè che insieme conquistarono uno storico argento nel sincro ai mondiali del 2009.

Quindici mesi fa a Budapest 2021 gli azzurri salirono 7 volte sul podio (2 ori, 3 argenti, 2 bronzi): c'è la possibilità di ripetersi, se non addirittura di migliorarsi. Si inizia luned? 15 agosto alle 13.00 con il Team Event, composto da Andreas Sargent Larsen, Sarah Jodoin di Maria, Eduard Timbretti Gugiu e Chiara Pellacani; in Ungheria gli alfieri italiani, con Giovannini al posto di Timbretti, conquistarono uno storico argento, il primo nella specialità.

"Finalmente si gareggia e in casa. La squadra è pronta e indubbiamente c'è attesa, perché possono arrivare risultati importanti -sottolinea il direttore tecnico Oscar Bertone-. Noi copriremo tutte le gare e sappiamo che in qualsiasi prova abbiamo buone chance. Presentiamo un gruppo rinnovato e che unisce esperienza a gioventù. Sarebbe bello ripetere quanto fatto a Budapest lo scorso anno, ma non sarà facile perché la concorrenza è importante e ci sono nuove nazioni, come la Francia in ottica Parigi 2024, che stanno emergendo.

Questi europei rappresentano una tappa fondamentale nel nostro percorso, proiettato proprio verso le prossime olimpiadi".