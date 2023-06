Tunisia: Meloni, 'missione a Tunisi con von der Leyen propedeutica per intesa con Fmi'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz "abbiamo discusso dell'accordo tra Tunisi e Fmi, mi pare trovandoci anche su una posizione molto comune. Per noi affrontare con pragmatismo la situazione tunisina è prioritario, perché destabilizzazioni" in quell'area "avrebbero gravi ripercussioni sull'intero Nord Africa e che arriverebbero inevitabilmente da noi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con Scholz.

"Serve che entrambe le parti siano aperte per arrivare a un'intesa che possa mettere in sicurezza la Tunisia. Penso che il viaggio" di domenica "possa facilitare, perché l'Ue può giocare un ruolo non secondario e la presenza di Von der Leyen e di due presidenti europei è segnale di volontà molto importante. Al di là delle proposte – perché noi andiamo lì con un pacchetto di proposte – pensiamo che il viaggio possa essere propedeutico a chiudere l'accordo con l'Fmi. Io ne ho parlato con Georgieva durante il summit di Hiroshima, so che anche Scholz è molto attivo. Non voglio lanciarmi ora in previsioni, ma confido in una soluzione".