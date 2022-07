La Turchia ha bloccato una nave cargo russa carica di grano ucraino rubato. Intanto, in Ucraina, si moltiplicano attacchi e bombardamenti.

La Turchia ha bloccato una nave cargo russa carica di grano rubato dall’Ucraina. Intanto, nei territori controllati da Kiev continuano i bombardamenti perpetrati dalle truppe inviate da Mosca.

Turchia blocca nave cargo russa carica di grano rubato dall’Ucraina: “Trattenuta dalle autorità doganali”

Nel pomeriggio di domenica 3 luglio, le autorità doganali di Ankara hanno bloccato una nave cargo russa adibita al trasporto di grano. A quanto si apprende, la nave era salpata da porto ucraino di Berdyansk a Karasu. La notizia è stata diffusa dall’ambasciatore ucraino in Turchia ed è stata riportata dal The Guardian.

Nello specifico, l’ambasciatore ucraino in Turchia, Vasyl Bodnar, ha dichiarato alla televisione nazionale di Kiev: “Abbiamo una piena collaborazione.

La nave è attualmente ferma all’ingresso del porto ed è stata trattenuta dalle autorità doganali della Turchia”.

In merito all’accaduto, l’Ucraina ha chiesto il sequestro della nave individuato al largo delle coste turche e ha accusato Mosca di aver rubato il grano ucraino. Le accuse, ovviamente, sono state negate dalla Russia. A ogni modo, l’ambasciatore Bodnar ha riferito che le sorti della nave verranno stabilite durante una riunione che si terrà nella giornata di lunedì 4 luglio.

Donbass, continuano i bombardamenti russi a Sloviansk

In Ucraina, intanto, la guerra procede senza esclusione di colpi. I russi, infatti, hanno bombardato la città di Sloviansk, situata nella regione di Donetsk.

A questo proposito, il sindaco di Sloviansk, Vadym Lyakh, ha condiviso un video sui suoi account social, affermando: “Sloviansk è stata oggetto di uno dei più pesanti bombardamenti degli ultimi tempi. Nella città della regione di Donetsk ci sono fino a 15 incendi”.

I media ucraini, inoltre, hanno riportato la morte di almeno sei persone e la presenza di una quindicina circa di feriti.

In relazione alle vittime, il sindaco Lyakh ha segnalato su Facebook che “c’è un bambino tra i sei morti” provocati dall’accatto alla città nella regione di Donetsk. Inoltre, ha anche rivelato che tra i 15 cittadini feriti “c’è un impiegato di una società di servizi pubblici”.

Il primo cittadino di Sloviansk ha anche raccontato che il bombardamento russo avrebbe colpito “vari distretti della città”, provocando danni a numerosi servizi pubblici come il trasporto e distruggendo complessi residenziali.

Attacchi anche a Mykolaiv: “Colpito un campo mercenari stranieri”

I russi hanno messo in atto anche un attacco aereo che aveva come obiettivo un campo mercenari stranieri allestito a Mykolaiv secondo quanto annunciato dal Ministero della Difesa russo.

In particolare, nella giornata di domenica 3 luglio, il portavoce del ministero, Igor Konashenkov, ha affermato: “Le forze aerospaziali russe hanno effettuato un attacco con armi ad alta precisione per distruggere un centro di alloggio temporaneo in cui era di stanza la 127a Brigata di difesa territoriale separata nella parte orientale della città di Kharkiv – e ha aggiunto –. Le forze aerospaziali russe hanno anche preso di mira un campo di mercenari stranieri nella periferia settentrionale di Mykolaiv”.

Missili su aree popolate di Kharkiv: “Civili e infrastrutture stanno soffrendo”

Non solo Sloviansk e Mykolaiv. Domenica 3 luglio, infatti, i russi hanno attaccato anche la regione di Kharkiv. Secondo quanto rivelato dal governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegubov, le truppe di Mosca “hanno bombardato le aree popolate del distretto di Kharkiv. Ancora una volta, i civili e le infrastrutture stanno soffrendo. I villaggi di Dergachivska e le comunità territoriali di Vilkhivska sono sotto tiro”. “Secondo i dati preliminari del centro regionale di pronto soccorso, purtroppo, tre persone sono morte e una donna è rimasta ferita”, ha spiegato il governatore.