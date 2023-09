Il ricercatore americano Mark Dickey era rimasto bloccato in una grotta in Turchia: è stato portato in superficie dopo 9 giorni

Negli scorsi giorni si è molto parlato del dramma che aveva coinvolto Mark Dickey, il ricercatore americano che era rimasto bloccato in una grotta in Turchia. Lo speleologo è stato portato in superficie e messo in salvo dopo 9 giorni.

Lo speleologo americano Mark Dickey si trovava a circa mille metri sotto la superficie in un grotta, quando ha iniziato – per cause ancora da accertare a soffrire di emorragie gastrointestinali. Dickey a quel punto risultava bloccato e i suoi compagni sono risaliti in superficie per chiedere aiuto. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per qualche giorno e hanno visto coinvolte più di 150 persone provenienti da diversi Stati, tra i quali c’è anche l’Italia. Sulle prime si pensava che lo speleologo sarebbe dovuto rimanere per almeno due o tre settimane nella grotta, ma fortuntamente il miglioramento delle sue condizioni di salute ha permesso una più veloce risuluzione del caso. Il ricercatore americano, per essere estratto dalla grotta, è stato legato ad una barella che, per passare dagli spazi più angusti, è stata spesso posizionata in veriticale. Cenk Yildiz, il capo della sezione locale del servizio turco di risposta alle emergenze, ha parlato delle condizioni di salute di Mark: “In generale gode di buona salute. Continua a essere nutrito con liquidi. Abbiamo risolto i suoi problemi di sanguinamento gastrico con plasma e siero.”