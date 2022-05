Turismo: Aquafelix, sabato 11 giugno si inaugura il più grande parco acquatico del Centro Italia

Roma, 25 mag. (Labitalia) – Si inaugura sabato 11 giugno la nuova stagione di Aquafelix a Civitavecchia, il più grande parco acquatico del Centro Italia, tra i 10 più belli nel Paese. Tante le attività in programma per una estate che si annuncia piena di eventi, con particolare attenzione alle famiglie e al divertimento dei bambini.

Tra gli appuntamenti in calendario spiccano gli eventi con Pinocchio e Freeda – le mascotte amatissime dai bambini, che saranno ad Aquafelix durante la stagione per conoscere i propri fan e scattare foto ricordo – il campionato italiano di body building – in collaborazione con Bbf Italia, Aquafelix ospiterà una gara di body building – l’evento Snaab. Wine Not – in collaborazione con il brand Snaab, il primo esperimento italiano in cui si incontreranno vino biologico di altissima qualità e fashion design, per una giornata all’insegna della creatività e sostenibilità, con musica, animazione rinforzata e tanto divertimento per tutti.

Al parco arriveranno anche personaggi ed ospiti dello spettacolo come Georgia Mos, una giovane dj e producer italiana che si è esibita in alcuni tra i locali più importanti al mondo come il Nikki Beach di Miami, il Oak di New York, Vip room di Cannes e il Privilege di Ibiza. Ci sarà anche Arnaldo Mangini, attore comico e tiktoker. Arnaldo si esibisce in uno spettacolo comico dal titolo Megainfluencer, uno show con magie buffe, balletti e sketch comici.

I suoi fan potranno poi incontrare Arnaldo e scattare una foto ricordo con lui.

Nel corso della stagione estiva in programma anche divertenti ed allegri Schiuma Party, mentre per il giorno di Ferragosto è già in calendario la grande Festa di Ferragosto con fuochi d’artificio, animazione, musica, divertimento e tante sorprese.