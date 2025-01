Il ritorno del Dopofestival su Rai Uno

Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo, le attese per il Dopofestival crescono. Quest’anno, la conduzione sarà affidata ad Alessandro Cattelan, che porterà una ventata di novità. Dopo sei anni, la trasmissione tornerà a essere trasmessa su Rai Uno, un cambiamento che ha suscitato entusiasmo tra i fan. La scelta di Cattelan, noto per il suo stile frizzante e coinvolgente, promette di rendere il Dopofestival un appuntamento imperdibile per gli appassionati della kermesse musicale.

Il glass davanti al teatro Ariston

Una delle principali novità riguarda la location del Dopofestival. Cattelan condurrà direttamente da un glass allestito davanti al teatro Ariston, richiamando la tradizione avviata da Rosario Fiorello. Questa scelta non solo offre un’atmosfera unica, ma permette anche di interagire con il pubblico presente, creando un legame diretto tra il conduttore e gli spettatori. La decisione di mantenere il glass è stata accolta positivamente, e si prevede che diventi un elemento distintivo di questa edizione.

Selvaggia Lucarelli e gli ospiti speciali

Un altro aspetto interessante del Dopofestival sarà la presenza di Selvaggia Lucarelli, che sarà l’unica giornalista fissa al fianco di Cattelan. La sua esperienza e il suo stile provocatorio promettono di arricchire il dibattito e le discussioni post-festival. Inoltre, tra gli ospiti annunciati, spicca il nome di Anna Dello Russo, celebre esperta di moda, che commenterà gli outfit dei protagonisti sul palco dell’Ariston. Con quasi 3 milioni di follower su Instagram e una carriera prestigiosa, Dello Russo porterà un tocco di glamour e competenza al programma.

La musica con gli Street Clerks

Per quanto riguarda la parte musicale, gli Street Clerks, una band pop/rock fiorentina, saranno i protagonisti delle esibizioni. Con un legame consolidato con Cattelan, che dura da oltre dieci anni, il gruppo è noto per la sua energia e il suo stile fresco. La loro presenza al Dopofestival non solo garantirà momenti di intrattenimento, ma offrirà anche un’opportunità per scoprire nuovi brani e artisti emergenti. La combinazione di musica, moda e commento critico promette di rendere il Dopofestival un evento memorabile.