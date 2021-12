Milano, 26 dic. (Adnkronos) – ''Rattristato per la notizia della scomparsa dell'arcivescovo emerito Desmond Tutu. Premio Nobel per la pace nel 1984, è stato un gigante nella lotta contro l'apartheid in Sudafrica, una vera ispirazione. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e al popolo del Sud Africa''.

Lo scrive su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.