Era nel suo giardino a godersi un momento di relax quando sono partiti i colpi: ragazza uccisa per uno scambio di persona come suo fratello nel 2015

Arriva dal Regno Unito la terribile vicenda di una ragazza uccisa quasi certamente per uno scambio di persona, esattamente come accadde a suo fratello, ammazzato nel 2015 perché creduto un altro. La 28enne Ashley Dale è stata centrata dai colpi di criminali che avevano un altro obiettivo proprio come suo fratello lewis, 16enne all’epoca di quella prima tragedia.

La ragazza è stata uccisa in un giardino di Liverpool poco dopo la mezzanotte di domenica 21 agosto.

Uccisa per uno scambio di persona

Gli aggressori hanno fatto irruzione dal cancelletto ed hanno fatto fuoco “indiscriminatamente” alla ragazza. La polizia di Liverpool spiega che i paramedici hanno tentato di salvarla, ma è stata dichiarata morta in ospedale. Mark Kameen, che guida le indagini della polizia del Merseyside, ha detto al Liverpool Echo: “Ashley viveva lì quasi sempre da sola, e quello che sappiamo in questo momento è che la porta d’ingresso di quella proprietà è stata forzata”.

Il relax in giardino e poi i colpi a bruciapelo

La ragazza si stava godendo il suo relax quando è stata stata centrata da quegli spari. E il fratello minore di Ashley, Lewis Dunne, venne ucciso in una sparatoria nel 2015 sempre per uno scambio d’identità. Il giovane passeggiava lungo il canale Leeds-Liverpool nel villaggio di Eldonian e venne scambiato per il membro di una gang rivale da alcuni teppisti, i fratelli Paul e John Martin ed il complice Jake Culshaw.

Cosa aveva tratto in errore i criminali? I “capelli ricci” di Lewis, uguali a quelli del bersaglio.