Ucraina: Alyoshka quasi completamente allagata dopo distruzione diga Kakhovskaya

Kiev, 6 giu. (Adnkronos) – La città di Alyoshka è stata quasi completamente allagata dopo la distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya. Lo ha riferito il capo del governo della regione di Kherson Andrei Alekseenko. "La situazione più difficile è ora ad Alyoshka – ha scritto su Telegram – La città è quasi completamente allagata. Ci sono anche grandi incendi boschivi a causa dei bombardamenti. L'evacuazione delle persone dalla città è possibile solo con attrezzature speciali".

Tutti i camion fuoristrada disponibili, Urals e KamAZ, sono stati inviati in città – ha aggiunto – I battelli di salvataggio del Ministero per le situazioni di emergenza vengono trasferiti dalla Crimea. L'operazione di salvataggio è complicata da problemi di viabilità. "In totale, più di un centinaio di autobus sono stati inviati nelle zone costiere per l'evacuazione delle persone. Negli insediamenti più sicuri, si stanno preparando cinquemila posti per accogliere gli sfollati. Man mano che si riempiranno, apriremo nuovi centri di accoglienza temporanea".