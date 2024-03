Ucraina: Berlino, 'non abbiamo dato via libera a fornitura missili Taurus a Kiev'

Ucraina: Berlino, 'non abbiamo dato via libera a fornitura missili Tauru...

Berlino, 3 mar. (Adnkronos) - L’esercito tedesco ha discusso diversi scenari, ma ciò non significa il via libera alla fornitura di missili da crociera Taurus alle forze armate ucraine. Lo ha affermato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in relazione alla comparsa sui media ...