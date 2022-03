Ucraina, bombardamenti a Lugansk: tre esplosioni vicino all’aeroporto di Leopoli

Continuano i bombardamenti in diverse città dell'Ucraina tra cui Kharkiv e Leopoli: colpito anche un centro commerciale.

Nuova notte di esplosioni e bombardamenti in Ucraina, con Kharkiv che è stata oggetto di un attacco ad un centro commerciale, Leopoli che ha subito un attacco missilistico in zona aeroporto e la provincia di Lugansk teatro di combattimenti per tutta la notte.

Incendio a Kharkiv: morto un soccorritore

Un soccorritore è morto e un altro è rimasto ferito (ed è attualmente ricoverato) dopo i bombardamenti che hanno colpito uno dei più grandi centri commerciali di Kharkiv. I servizi di emergenza sono intervenuti dopo l’allarme scattato in seguito all’incendio divampato dopo i raid sulla città a due padiglioni del centro, mentre altri due edifici residenziali sono rimasti parzialmente danneggiati.

Leopoli, attacco in zona aeroporto

Intorno alle 6 ora locale si è registrato un attacco missilistico nella zona dell’aeroporto di Leopoli. Lo ha confermato il sindaco della città Andriy Sadovyi spiegando che a suo dire “l’obiettivo dell’attacco non era l’aeroporto” e che non è stato colpito lo scalo bensì un edificio vicino.

Attrice ucraina rimasta uccisa in un raid

Un’attrice ucraina Oksana Shvets, 67 anni, è rimasta uccisa in un attacco missilistico russo a Kiev.

“Durante il bombardamento di un edificio residenziale nella capitale, una premiata artista ucraina è stata uccisa“, ha annunciato lo Young Theatre. Veterana del palcoscenico e dello schermo da decenni, all’attrice era stato conferito uno dei più alti riconoscimenti artistici nel suo Paese per il suo costante impegno a teatro.

Bombardamenti a Lugansk

Le forze russe hanno continuato i bombardamenti sulla parte della provincia di Lugansk controllata dalle truppe ucraine per avanzare verso la località di Rubizhne.

Lo ha reso noto il governatore della provincia Serhiy Haidai parlando di combattimenti in corso in tutta la regione.