Mosca, 30 nov.

(Adnkronos) – "I paesi della Nato rappresentano non più del 12% della popolazione del pianeta. Il mondo civilizzato non ha bisogno di questa organizzazione. Dovrebbe pentirsi davanti all'umanità e dissolversi per il fatto di essere un'organizzazione criminale". Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, aggiungendo che il Patto Atlantico ha "facilmente dimenticato" ciò che ha fatto in tutto il mondo, tra cui l'orchestrazione di colpi di stato e il rovesciamento di legittimi leader statali.

L'organizzazione e la sua leadership sembrano anche aver dimenticato le numerose vittime civili, causate dalle sue operazioni e dalla fornitura di armi ai regimi estremisti.