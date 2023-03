Ucraina, Reznikov si fa un giro sui Challenger 2: Gb "vera amica"

Milano, 28 mar. (askanews) – In questo video di ringraziamento, postato su Twitter e rivolto al segretario alla Difesa britannico Ben Wallace, il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha ringraziato pubblicamente la Gran Bretagna per quello che lui stesso ha definito il primo carro armato Challenger 2 britannico ad arrivare in Ucraina.

Le immagini mostrano il ministro a bordo di un tank in un campo aperto con la bandiera gialla e blu dell’Ucraina. “Meraviglioso, Ben”, dice in inglese. “È… roba molto buona. Grazie mille dall’Ucraina al Regno Unito.”

La Gran Bretagna ha annunciato a gennaio che avrebbe inviato 14 carri armati in Ucraina, in preparazione della controffensiva ucraina contro l’invasione russa. “Queste macchine fantastiche inizieranno presto le loro missioni di combattimento”, ha dichiarato Reznikov che nel video, ha mostrato il pollice alzato e ha ringraziato per i carri armati e ha definito Londra “una vera amica”.

Il ministero della Difesa tedesco ha dichiarato lunedì che in Ucraina sono arrivati anche 18 carri armati Leopard 2 e 40 veicoli da combattimento della fanteria Marder.