Ucraina-Russia, distrutta diga vicino Kherson: "Migliaia di persone a rischio" - Video

(Adnkronos) – L'Ucraina accusa la Russia di aver distrutto la diga della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka, sul fiume Dnieper, a 60 chilometri dalla città di Kherson. Il Comando meridionale delle Forze armate ucraine ha denunciato la distruzione dell'infrastruttura e ha fatto sapere che sta indagando sull'entità del danno, oltre che sulla velocità e sulla quantità d'acqua che interesserebbe le probabili aree di inondazione (). Di grande importanza anche strategica, la .

Sono almeno 22mila le persone a rischio inondazione, ha fatto sapere l'amministratore filorusso della zona, Vladimir Leontiev, parlando dei 14 insediamenti vicino alla diga. Zelensky aveva parlato di 80 insediamenti a rischio. Intanto sono già iniziate le procedure di evacuazione delle aree circostanti. Un funzionario ucraino ha avvertito che mancano solo cinque ore prima che l'acqua raggiunga un "livello critico".

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, mesi fa aveva accusato le forze russe – che controllano l'infrastruttura dall'inizio dell'invasione – di aver piazzato mine nell'impianto con l'intenzione di provocare inondazioni catastrofiche nelle comunità vicine per rallentare l'avanzata delle forze di Kiev.

Il consigliere di Zelensky, Andriy Yermak, accusa Mosca di 'ecocidio', affermando che le autorità regionali e nazionali stanno lavorando per assicurare la popolazioni locali dal rischio delle inondazioni. Inoltre Yermak sottolinea che l'azione di Mosca rappresenta una minaccia per la vicina centrale nucleare di Zaporizhzhia.

. In particolare, le agenzie di stampa Tass e Ria Novosti scrivono che per colpire la diga è stato usato un lanciarazzi multiplo del tipo Olkha in dotazione delle forze armate ucraine. Questo lanciarazzi usa munizioni guidate ed è stato sviluppato nel 2010 in Ucraina a partire dal sistema sovietico Smerch. E' entrato in servizio a partire dal 2018, e nel 2022 è stato impiegato durante l'invasione russa dell'Ucraina.

Zelensky punta il dito contro "terroristi russi" per la distruzione. In un tweet il presidente ucraino, ha convocato una riunione di emergenza del consiglio di Sicurezza nazionale, scrive che questa distruzione "conferma solo al mondo intero che devono essere espulsi da uno angolo del territorio ucraino: non bisogna lasciare loro un singolo metro, perché usano ogni metro per il terrorismo".

Il presidente ucraino poi rassicura la popolazione sul fatto che "tutti i servizi stanno lavorando" e afferma di aver "riunito il consiglio nazionale di sicurezza e difesa".

Dopo la distruzione della vicina diga di Nova Kakhokva, non cè "un immediato rischio per la sicurezza nucleare" alla centrale di Zaporizhzhia. E' quanto rende noto l'Agenzia atomica internazionale, sottolineando che i suoi esperti stanno "monitorando con attenzione la situazione". La diga assicura il rifornimento idrico a gran parte dell'Ucraina meridionale, compresa la centrale nucleare di Zaporizhzhia.

In precedenza l'agenzia nucleare ucraina, Energoatom, aveva ricordato come la distruzione della diga potrebbe avere conseguenze negative per la centrale, aggiungendo che comunque la situazione è sotto controllo. "L'acqua del bacino di Kakhovka è necessaria all'impianto per i condensatori delle turbine ed i sistemi di sicurezza" hanno spiegato da Energoatom, assicurando che al momento la riserva per il sistema di raffreddamento "è pieno" e "il livello dell'acqua è di 16,6 metri, che è sufficiente alle necessità dell'impianto".