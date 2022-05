Ucraina: sondaggio Porta a Porta, il 51,5% contrario a invio armi

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Sull’invio di armi all’Ucraina, secondo un sondaggio Euromedia per Porta a Porta sono favorevoli il 38,2%, mentre il 51,5% contrari. A coloro che hanno dichiarato di essere contrari all’invio di armi in Ucraina è stato chiesto se rimarrebbero della stessa opinione anche se questo avesse come conseguenza la sconfitta militare dell’Ucraina.

Tra i contrari all’invio di armi il 70,7% si è dichiarato ancora contrario, a fronte del 10,3% che rivedrebbe la propria opinione e che quindi sarebbe favorevole all’invio di armi.