Ucraina: Zelensky, 'in momento difficile veri amici come Norvegia sono accanto a noi'**

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – "Nel difficile momento della lotta per la libertà, i veri amici come la Norvegia sono accanto all'Ucraina". Lo afferma il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, commentando l'incontro con il primo ministro della Norvegia Jonas Gahr Store in visita a Kiev.

"Abbiamo discusso del rafforzamento della pressione delle sanzioni sull'aggressore, ulteriore supporto alla difesa. ha sottolineato Zelensky- Sono state toccate le questioni della ricostruzione del nostro Stato dopo la guerra".

"Per noi -ha aggiunto il presidente ucraino- è importante che il Primo Ministro abbia visitato i distretti colpiti dall'occupazione russa nell'Oblast di Chernihiv e abbia visto le conseguenze dei crimini con i suoi occhi. Grazie per la vostra visita e la potente assistenza al nostro Stato.

Non lo dimenticheremo mai".