Ue-Balcani, Edi Rama: più fonti di energia e distanza da Russia

Roma, 6 dic. (askanews) - "Per finire con la cosa più importante: l'energia. Abbiamo già ricevuto dall'Unione europea, attraverso la Commissione europea, il sostegno al bilancio per l'anno prossimo, 85 milioni di euro": così il primo ministro albanese Edi Rama, intervenendo in conferenza stampa...

Roma, 6 dic. (askanews) – “Per finire con la cosa più importante: l’energia. Abbiamo già ricevuto dall’Unione europea, attraverso la Commissione europea, il sostegno al bilancio per l’anno prossimo, 85 milioni di euro”: così il primo ministro albanese Edi Rama, intervenendo in conferenza stampa congiunta a Tirana, al termine del Vertice Ue-Balcani occidentali, con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen.

“Ma allo stesso tempo, c’è un altro pacchetto per i progetti. E noi abbiamo già i nostri progetti e la regione sarà tutta coinvolta in questo percorso per costruire più fonti di energia e per prendere maggiore distanza dall’influenza russa”, ha aggiunto.