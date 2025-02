Ue: Schlein, 'Meloni non segua chi la vuole disgregare, la destra si batte non copiandoli'

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "L’Europa è a un bivio: o è in grado di fare un passo avanti sull’unità, o sarà cancellata. Perché non è un dato di fatto, va curata ogni giorno, e per affrontare un’offensiva cui non è affatto prepara...

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – "L’Europa è a un bivio: o è in grado di fare un passo avanti sull’unità, o sarà cancellata. Perché non è un dato di fatto, va curata ogni giorno, e per affrontare un’offensiva cui non è affatto preparata la prima cosa che deve fare è superare il potere di veto e la regola dell’unanimità". Lo dice Elly Schlein a 'Repubblica'.

"Se Meloni vuole aiutare l’Italia deve aiutare l’Europa a cambiare le regole, abbattere i veti e restare unita. È invece rischioso far valere con Trump relazioni bilaterali. Se ogni Paese comincia a trattare per sé, è l’inizio della fine della forza che ha l’Unione. Si fa presto a passare da prima della classe a strumento funzionale a un disegno di disgregazione", sottolinea la segretaria del Pd.

A destra "non sono imbattibili". Ne è sicura? "In Italia lo abbiamo provato l’anno scorso in tre Regioni. Certo, non li battiamo rincorrendoli sul loro terreno, copiando le posizioni della destra sull’immigrazione o sulla sicurezza. Vinciamo quando li trasciniamo sul terreno su cui stanno più scomodi: la grande questione sociale. Salari bassi, precarietà alta, liste d’attesa lunghe in sanità, casa", dice tra l'altro Schlein.