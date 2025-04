Giuseppe sembra essersi preso una cotta per Rosanna. Una nuova confessione è emersa nell'ultima puntata di UeD.

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, Giuseppe, già al centro di numerose polemiche per la sua storia con Sabrina, ha suscitato ancora una volta l’attenzione del pubblico. Questa volta, però, al centro delle sue attenzioni c’è Rosanna, la nuova arrivata nel parterre femminile del Trono Over. Un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole, con una confessione che ha cambiato completamente le dinamiche in studio. Cosa sta accadendo realmente tra i due?

Il rapporto tra Giuseppe e Rosanna

Nell’ultima esterna tra Giuseppe e Rosanna, il cavaliere ha confessato di aver vissuto con lei sensazioni molto forti, che ha considerato addirittura superiori a quelle sperimentate con Sabrina Zago. Rosanna ha riconosciuto di essersi trovata a suo agio con Giuseppe, ma Gianni Sperti l’ha avvertita riguardo al comportamento del cavaliere con le donne.

Colpo di scena UeD: l’inaspettata confessione di Giuseppe a Rosanna

Giuseppe, cavaliere molto criticato per la sua precedente relazione con Sabrina, sembra essere molto preso di Rosanna, la nuova arrivata nel parterre femminile del Trono Over. Il cavaliere sembra essere stato colpito da un vero e proprio colpo di fulmine.

“Mi piaci tanto e ho detto pure a Maria che è scoppiata una cosa che non so nemmeno gestire, una cosa più grande di me“.

Rosanna, sebbene lusingata dalla corte di Giuseppe, ha cercato di contenere il suo entusiasmo, dichiarando di apprezzare le sue parole ma di essere aperta anche a nuove conoscenze.

“Il mio interesse deve essere libero, devo essere libera di uscire con altri uomini”.

Non poteva mancare il coinvolgimento di Sabrina, che ha commentato la situazione con una battuta:

“Ora ti tocca attendere, come ho atteso io te”.

La discussione tra le due donne si è accesa quando gli opinionisti hanno fatto notare a Rosanna di sembrare avere un atteggiamento da superiore rispetto a Sabrina. Nonostante le tensioni, Giuseppe e Sabrina sembrano aver superato il passato. La dama, ora interessata a Guido, ha dichiarato di sentirsi bene con lui, ma di voler procedere con cautela, vista la sua esperienza precedente.