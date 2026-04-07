UeD, colpo di scena clamoroso: cosa è successo davvero tra Gemma e Antonio?

UeD, colpo di scena clamoroso: cosa è successo davvero tra Gemma e Antonio?

La dama è protagonista indiscussa da anni del Trono Over del dating show di Maria De Filippi: ecco cosa è successo.

Gemma Galgani di nuovo protagonista a “Uomini e Donne” grazie alla conoscenza di un nuovo cavaliere, Antonio. Ecco cosa è successo in esterna.

Uomini e Donne: Antonio dalla Germania per conoscere Gemma

Volto amatissimo ormai da tanti anni quello di Gemma Galgani, dama storica del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“.

Gemma, che continua a cercare l’amore, è tornata al centro delle dinamiche del Trono Over dopo l’arrivo di un nuovo cavaliere, Antonio il quale, pensate, arriva addirittura dalla Germania! Di lui non si sa molto, quando Gianni Sperti gli ha chiesto come mai fosse venuto in Italia al dating show, lui ha risposto per cercare una persona con la quale costruire qualcosa.

E se fosse proprio Gemma Galgani?

UeD, cosa sta succedendo tra Gemma e Antonio: il retroscena dall’esterna

Antonio è arrivato a “Uomini e Donne” dalla Germania per conoscere una donna con la quale costruire qualcosa. Potrebbe essere Gemma Galgani? All’arrivo in studio però la storica dama non ha mostrato un grande entusiasmo anzi, la dama sembra molto più presa da Marco, con il quale discute in modo piuttosto animato. Quindi, almeno per il momento, pare che tra Gemma e Antonio non sia scoccata alcuna scintilla particolare. Staremo a vedere.