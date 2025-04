A Uomini e Donne il clima si surriscalda ancora una volta. Le anticipazioni della nuova puntata del Trono Over parlano chiaro: al centro dello studio è esplosa una discussione accesissima tra Agnese De Pasquale e il suo nuovo corteggiatore, Enrico. Tensioni, accuse e discorsi piccanti hanno trasformato il confronto in un vero e proprio scontro, tanto da rendere necessario l’intervento di Maria De Filippi per riportare la calma.

Ma cosa ha fatto scattare la scintilla tra i due? Scopriamo tutti i dettagli.

L’anticipazione sulla relazione tra Gemma Galgani e Arcangelo

Secondo quanto riportato da Isa & Chia, durante la registrazione più recente di Uomini e Donne non sono mancati colpi di scena. Arcangelo avrebbe preso la decisione di interrompere la frequentazione con Gemma Galgani, scegliendo invece di approfondire la conoscenza con Marina. La dama torinese, sorpresa dalla scelta del cavaliere, avrebbe provato a farlo recedere dalla sua posizione, ma senza successo.

Gemma avrebbe poi rimproverato Arcangelo per quei baci “con morsi”, che a suo dire l’avrebbero illusa sull’esistenza di un coinvolgimento più autentico. A quel punto, come spesso accade, è intervenuta Tina Cipollari, che non ha perso occasione per commentare in modo pungente e ironico le esternazioni della storica dama, scatenando la reazione del pubblico.

A chiudere il cerchio di una puntata densa di colpi di scena, ci ha pensato Morena, che durante un ballo al centro dello studio avrebbe sorpreso tutti baciando il cavaliere con cui sta attualmente uscendo, regalando un momento di passione che non è passato inosservato.

UeD, Maria De Filippi costretta a intervenire: discorsi piccanti di una dama

Le ultime anticipazioni sulla puntata di Uomini e Donne, rese note da Lorenzo Pugnaloni, raccontano di un momento particolarmente acceso che ha infiammato lo studio. Protagonisti della scena sarebbero stati Enrico e Agnese, coinvolti in un battibecco dai toni decisamente accesi che ha reso necessario l’intervento di Maria De Filippi per riportare ordine.

Secondo quanto riportato, Agnese avrebbe raccontato in maniera piuttosto esplicita alcuni dettagli molto intimi della sua uscita con Enrico, lasciando il pubblico — e la conduttrice stessa — spiazzati. Durante il racconto, la dama avrebbe utilizzato termini piuttosto particolari come “petting” e “happy ending”, arrivando persino ad affermare che “avrebbe fatto meglio da sola“.

Un racconto così diretto che avrebbe spinto Maria a intervenire per interrompere il confronto, giudicato eccessivamente spinto per il contesto televisivo.

Nel frattempo, Enrico avrebbe continuato la sua esplorazione sentimentale incontrando anche Marilù, per la quale ha confessato di provare attrazione. Tuttavia, trovandosi indeciso tra le due donne, sia Agnese che Marilù avrebbero scelto di interrompere la conoscenza, non tollerando l’incertezza del cavaliere.