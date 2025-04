Uomini e Donne, come mai sono scappati tutti dallo studio? Non era mai accaduto

Il dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne” sta per giungere alla conclusione della stagione. Ma ecco che nell’ultima puntata è successo qualcosa di clamoroso.

Uomini e Donne: quando finirà il programma?

Ci stiamo sempre più avvicinando alla fine di questa stagione di “Uomini e Donne“, il dating show di Maria De Filippi tanto amato dai telespettatori.

L’ultima puntata di questa edizione andrà in onda il prossimo 23 di maggio. Gli ascolti sono stati buoni anche quest’anno, e rispetto agli anni passati ci sono stati davvero tanti colpi di scena. Uno proprio nell’ultima puntata, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, perché sono scappati tutti dallo studio? Non era mai successo prima

Ieri, durante la registrazione della puntata di “Uomini e Donne“, è successo qualcosa di davvero clamoroso. Tanto spazio per il trono over che ha visto l’uscita di ben quattro coppie, cosa che non era mai successa prima. Iniziamo da Giuseppe e Rosanna, che hanno deciso di continuare a frequentarsi fuori dallo studio. Le altre tre coppie sono invece composto da persone meno note al pubblico e sono uscite dal programma in modo più discreto, lasciando quindi lo studio vuoto.