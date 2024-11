La rivelazione di Maria De Filippi sull’eredità di Maurizio Costanzo arriva durante la puntata di Password su RTL 102.5. Le sue parole.

La conduttrice è stata accusata ingiustamente da un utente riguardo l’eredità di Maurizio Costanzo e, intervenendo durante una puntata di Password, ha voluto fare chiarezza, sottolineando il pericolo delle fake news:

“I social li leggo e penso di essere più strutturata nel leggerli rispetto ad un ragazzino di 18/19 anni e in quello bisognerebbe educarli perché faticano tanto. Ti destabilizza quello che dicono su di te, magari con un nome finto. Noi abbiamo imparato in tv a cercare di non offendere e a rispettare tutti ed è giusto che sia avvenuto, non capisco perché sui social non sia così”, ha dichiarato la conduttrice.