Saverio Costanzo, a distanza di quasi un anno dalla morte del padre Maurizio, ha svelato un aneddoto che coinvolge anche Maria De Filippi. E’ grazie a lei se si è riavvicinato al genitore.

Saverio Costanzo: l’aneddoto sul padre Maurizio e Maria De Filippi

Intervistato dal Corriere della Sera, Saverio Costanzo ha parlato del rapporto che aveva con il padre Maurizio. Il conduttore è morto lo scorso 24 febbraio, gettando nello sconforto sia i familiari che i semplici fan. A distanza di quasi un anno da quel terribile lutto, il regista ha raccontato un aneddoto che coinvolge anche Maria De Filippi.

Il racconto di Saverio Costanzo

Costanzo, parlando proprio dell’ultima moglie di suo padre, ha ammesso:

“Le devo molto. Fu lei a riavvicinarci”.

Saverio e Maurizio hanno avuto un rapporto complesso, non sempre semplice da gestire. Il conduttore ha lasciato sua madre, e di conseguenza la famiglia, quando lui era un bambino. Crescendo, non sono mancati conflitti. Forse è per questo che Costanzo Jr ha sempre visto il genitore come “una figura controversa“.

Saverio Costanzo: gli ultimi giorni di Maurizio

Saverio non si è mai aperto molto con Maurizio – “Di consigli ne ho chiesti più a De André o a De Gregori, i cantautori che ascoltavo” – ma gli è stato accanto fino all’ultimo giorno. Costanzo jr ha raccontato che al suo capezzale è stata presente tutta la sua famiglia: “Papà è sempre rimasto lucido“.