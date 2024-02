Durante lo speciale Dedicato a Costanzo, Luciana Littizzetto ha letto una bellissima lettera scritta per Maurizio. Maria De Filippi, seduta accanto a lei, non è riuscita a trattenere la commozione.

Dedicato a Costanzo: Luciana Littizzetto scrive una lettera a Maurizio

A distanza di un anno dalla morte di Maurizio Costanzo, Canale 5 lo ha omaggiato con uno speciale condotto da Fabio Fazio. Dopo il discorso introduttivo della vedova Maria De Filippi, la serata è entrata nel vivo. Tra i tanti momenti commoventi, c’è quello che ha visto Luciana Littizzetto leggere una lettera scritta per Costanzo.

La lettera di Luciana Littizzetto a Maurizio Costanzo

Luciana, seduta accanto alla De Filippi, ha iniziato a leggere la lettera scritta a Costanzo:

“Te ne sei andato da un anno e da allora la tv non è più la stessa. Qui è un po’ come il Louvre senza la Gioconda o Atene senza il Partenone o Sanremo senza Vessicchio. (…) Tu ti accorgevi, ci scrutavi e sgamavi quella scintilla che avevamo dentro, anche se era così piccola che nemmeno noi la vedevamo. Hai dato una chance anche a me, una piccola comica torinese agli inizi. (…) Adesso te lo posso confessare: tu non hai idea dell’ansia che avevo. Quando ero qui sopra, se con la coda dell’occhio vedevo che le cose non andavano come speravi il mio sangue diventava granita, ma bastava che ti avvicinassi con il tuo sgabello un po’ più vicino a me, appoggiandoti alla cartellina come fosse un davanzale per sentire che ti stavi fidando e anche io riprendevo fiato”.

Maria De Filippi commossa per la lettera di Luciana a Costanzo

Luciana ha candidamente ammesso che in televisione “c’è un avanti C e un dopo C, dove C sta per Costanzo”. Ha ringraziato il conduttore per aver portato in televisione tanti argomenti delicati, dalla mafia all’omosessualità, passando per l’aids, “per aver abbassato il provincialismo bigotto della nostra nazione“. La Littizzetto ha concluso rivolgendosi a Maria:

“Voglio dirti grazie per avermi fatto salire qui su questo palco a ricordare il tuo Maurizio. Il tempo non cambia nulla del dolore, ma ricordare insieme è una specie di carezza che lo rende un po’ più lieve. Siete una bella coppia”.

La De Filippi, che durante la lettura della lettera ha più volte stretto la mano della sua Lucianina, si è commossa e l’ha stretta in un abbraccio.