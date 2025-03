Un gesto di amore per il quartiere

Adolfo Caiazza, un ex radioterapista oncologo di 74 anni, ha deciso di prendere in mano la situazione nella sua comunità. Ogni 2-3 giorni, armato di busta e pinza in metallo, si dedica a ripulire la pista ciclabile del quartiere Baldiuna, a Roma. Questo gesto non è solo un atto di pulizia, ma un vero e proprio richiamo al senso civico che sembra mancare in molte aree della capitale. “Lo faccio perché mi fa bene farlo e penso che ognuno di noi debba avere più senso civico”, afferma con determinazione.

Un esempio da seguire

Adolfo non si limita a raccogliere i rifiuti; una volta completata la sua attività, porta il sacco pieno di immondizia ai cassonetti più vicini, prestando particolare attenzione a separare i materiali in modo sostenibile. Questo comportamento esemplare non solo contribuisce a mantenere pulito il quartiere, ma rappresenta anche un invito a tutti i cittadini a prendersi cura dell’ambiente in cui vivono. “Il mio sogno è che altre persone si uniscano a me”, continua a ripetere, sottolineando l’importanza della collaborazione comunitaria.

La politica e il buon senso dei cittadini

In un periodo in cui la politica sembra spesso distante dai problemi quotidiani dei cittadini, Adolfo Caiazza emerge come un faro di speranza. La sua convinzione che “dove non arriva la politica, allora sta al buon senso del cittadino” risuona forte e chiara. La sua iniziativa non è solo un atto di volontariato, ma un appello a tutti noi per riflettere sul nostro ruolo nella società. Ogni piccolo gesto conta e può fare la differenza. La storia di Adolfo è un esempio di come un individuo possa influenzare positivamente il proprio ambiente, ispirando gli altri a fare lo stesso.