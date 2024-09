Un ecuadoregno è stato assassinato durante una disputa avvenuta al di fuori di un bar nel centro di Roma.

Domenica sera a Roma, nei pressi di un bar sulla via Cavour al centro della città, è scoppiata una violenta discussione che ha avuto come tragico epilogo l'omicidio di un uomo. L'uomo, originario dell'Ecuador, è stato brutalmente pugnalato e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Purtrop...

Domenica sera a Roma, nei pressi di un bar sulla via Cavour al centro della città, è scoppiata una violenta discussione che ha avuto come tragico epilogo l’omicidio di un uomo. L’uomo, originario dell’Ecuador, è stato brutalmente pugnalato e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Purtroppo, ha perso la lotta per la vita. La polizia ha immediatamente avviato le indagini, rintracciando poco dopo il presunto colpevole, un individuo di nazionalità peruviana, nelle vicinanze del bar. L’uomo, attualmente in stato di fermo, avrebbe cercato di eliminare l’arma del delitto, un coltello, che però è stato tempestivamente recuperato dalle forze dell’ordine.