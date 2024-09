Un incidente piuttosto imbarazzante avrebbe coinvolto Alessia Marcuzzi dietro il sipario del programma Tale e Quale Show.

Nel 2020, Dagospia ha rivelato la relazione segreta tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, che era stata scoperta da Belen Rodriguez. Pare che questa relazione avrebbe derivato dalla separazione tra De Martino e Belen e tra Marcuzzi e Paolo Calabresi. Nonostante le continue smentite dei due coinvolti, la conferma è arrivata da Belen. Quattro anni più tardi, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino si sono ritrovati nello stesso gruppo di giudici al debutto di Tale e Quale Show. Secondo Dagospia, questa circostanza avrebbe creato molta imbarazzo tra i due. “Il solito modello: scoop di Dagospia, smentite a pioggia” – ha commentato Giuseppe Candela – “Le conferme però arrivano con il tempo, in questo caso grazie a Belen che su social aveva affermato la relazione tra Alessia Marcuzzi e il famoso e venerato Stefano De Martino, con un contratto milionario tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Roberto Sergio, l’ad, ha allestito per il debutto di Tale e Quale Show l’apparizione del ballerino nello show in cui Marcuzzi ha rimpiazzato Loretta Goggi. Era un tentativo di distogliere l’attenzione dalle voci di avvicinamento ad Arianna Meloni (smentita da entrambi)? Dietro le scene i due non si sarebbero neppure parlati, un saluto freddo e una Marcuzzi molto imbarazzata”. Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, che all’epoca erano rispettivamente con Paolo Calabresi e Belen Rodriguez, oggi sono entrambi single.

“Tra le tante falsità che circolano, questa notizia inventata è la più assurda” – così si esprime De Martino riguardo le voci intorno a una presunta relazione con Alessia – “Ci sono persone che hanno affermato che ho avuto un flirt con Alessia Marcuzzi. Ho appena parlato con lei e ci siamo amaramente divertiti. Sono ben consapevole del mio ruolo nel panorama mediatico attuale. Sono consapevole che nei prossimi mesi ci sarà un eccesso di notizie su di me. Tuttavia, quando si coinvolgono famiglie con bambini… vi prego, astenetevi. Vi assicuro che se trovo una compagna, se mi innamoro, ve lo farò sapere, ne ho dato la mia parola”.