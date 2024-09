Un incontro è stato tenuto tra Lupi e Gelmini, Carfagna e Versace.

Durante un incontro tra Maurizio Lupi di Noi Moderati e le ex componenti di Azione, è stata discussa la possibilità di un progetto politico congiunto. L'obbiettivo principale è rafforzare il centro e i moderati nel panorama politico, integrando la società civile e gli amministratori già impegnati in politica, per attrarre gli elettori insoddisfatti. I dettagli del progetto verranno discussi nella settimana successiva.