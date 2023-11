Home > Video > un minuto di rumore per Giulia un minuto di rumore per Giulia

"Qualsiasi cosa possa fare rumore prendetela in mano'' sono migliaia le persone che si uniscono per il ricordo della 102esima vittima di femminicio Giulia Cecchettin. Non la ricordano con un minuto di silenzio ma bensì di rumore, nonostante lei sia lassù noi lotteremo ancora per poter vincere questa battaglia. In un video di poche parole viene fuori dolore, tristezza, rabbia