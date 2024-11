Un monumento commemorativo per i fratelli Harvie in Nuova Scozia

Un monumento commemorativo per i fratelli Harvie in Nuova Scozia

Il significato del monumento

Un nuovo monumento commemorativo è stato recentemente dedicato in una piccola comunità della Nuova Scozia, onorando la memoria di otto fratelli, i Harvie, il cui straordinario servizio durante la Seconda Guerra Mondiale era stato quasi dimenticato. Situato in un parco commemorativo vicino alla loro città natale di Gormanville, il monumento in granito nero riporta i nomi e le foto di Avard, Burrell, Edmund, Ernest, Ervin, Garnet, Marven e Victor Harvie. Questo tributo non solo celebra il loro sacrificio, ma serve anche a mantenere viva la memoria di una storia che rischiava di scomparire nel tempo.

La scoperta della storia dei Harvie

Il presidente della Legione canadese locale, Jeff Thurber, ha scoperto la storia dei fratelli Harvie durante una cerimonia del Giorno della Memoria. Leggendo un libro commemorativo, è rimasto colpito dalla mancanza di riconoscimento per il loro servizio. “Era evidente che la loro storia era stata persa nell’oscurità nel corso degli anni”, ha dichiarato Thurber. La dedica del monumento, avvenuta grazie a una raccolta fondi di 30.000 dollari, rappresenta un passo importante per riportare alla luce il sacrificio di questi uomini, di cui solo uno, Garnet, è sopravvissuto fino al 2000.

Le esperienze dei veterani

Victor Harvie, 83 anni, figlio di Ernest, ha condiviso che la sua famiglia conosceva solo pochi dettagli sul servizio militare dei fratelli. “Nessuno di loro ci ha mai raccontato nulla”, ha affermato. Questo silenzio è comune tra molti veterani, che spesso evitano di parlare delle esperienze traumatiche vissute in guerra. Victor stesso ha prestato servizio militare e ha notato che molti dei suoi commilitoni non condividevano le loro storie. “Era tutto molto riservato. Non volevano riportare alla mente ricordi dolorosi”, ha spiegato.

Un tributo duraturo

Il monumento, inaugurato il mese scorso, è un simbolo di riconoscimento e rispetto per il sacrificio dei fratelli Harvie. Durante la cerimonia, membri della famiglia Harvie provenienti da tutto il Canada hanno partecipato per rendere omaggio ai loro cari. Thurber ha sottolineato l’importanza di questo tributo, affermando che “dovrebbe essere avvenuto 75 anni fa”. Ora, il monumento non solo ricorda il servizio di una famiglia, ma assicura che le future generazioni non dimentichino mai il coraggio e il sacrificio di questi uomini.