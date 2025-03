Questa mostra, che si terrà dal 7 al 30 marzo 2025 presso la Stazione del Passante Ferroviario di Porta Venezia, è frutto della collaborazione tra due artisti milanesi, Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi.

Animalia: Immagini che guardano, sguardi che immaginano: i dettagli dell’evento

Inaugurazione: Venerdì 7 marzo 2025 alle ore 17:00

Durata: 7 – 30 marzo 2025

Luogo: Stazione Passante Ferroviario Porta Venezia, Viale Regina Giovanna (angolo Corso Buenos Aires), Milano

Ingresso: Gratuito

La mostra è curata da Enrico Maria Davoli e gode del patrocinio della Fondazione Artepassante, sostenuta dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia, oltre che dell’associazione Arte Meta. Un ulteriore riconoscimento arriva dall’associazione SOS Gaia, impegnata nella tutela degli animali e nella promozione di una cultura che ne rispetti l’identità morale, che figura tra gli sponsor dell’evento.

Gli artisti

Alberto Malossi, nato a Milano nel 1952, ha conseguito il dottorato in Architettura nel 1979 presso il Politecnico di Milano. Durante la sua carriera imprenditoriale, ha sempre coltivato la passione per l’arte, dedicandosi alla pittura a olio e acrilica, scultura in bronzo e grafica. Dopo una pausa creativa di oltre 15 anni, ha ripreso a dipingere sotto la guida del professor Falmi. Le sue opere attuali, che raffigurano animali, foglie e fiori in acrilico, richiedono quasi 500 ore di lavoro ciascuna, testimoniando una dedizione meticolosa al dettaglio.

Angelo Antonio Falmi, nato a Farini (PC) nel 1955, ha frequentato la scuola d’arte a Parma e contemporaneamente il Conservatorio. Laureato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nel 1978. Attualmente è professore di Tecnica Pittorica presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e vanta numerose mostre personali sia in Italia che all’estero. La sua esplorazione artistica si concentra sulla relazione tra uomo e natura, con una particolare attenzione all’essenza degli animali come simboli di connessione con lo spirito naturale.

La mostra

“Animalia: Immagini che guardano, sguardi che immaginano” offre al pubblico l’opportunità di immergersi in un universo artistico dove gli animali diventano ponte tra l’essere umano e la natura. Le opere esposte mirano a estraniare i visitatori dalla routine quotidiana, invitandoli a riconnettersi con la propria essenza naturale. La scelta della location, un luogo di transito come la stazione di Porta Venezia, sottolinea simbolicamente questo passaggio verso una dimensione più autentica e contemplativa.

Informazioni utili

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dal 7 al 30 marzo 2025, con ingresso gratuito.

Questa esposizione rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati d’arte e per chi desidera riscoprire il legame profondo tra uomo e natura attraverso lo sguardo sensibile di due artisti milanesi.